أبو هميلة: لا توجد خطوط حمراء لمكافحة الفساد في عهد السيسي ..فيديو

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وعضو مجلس النواب، إن هيئة الرقابة الإدارية وجهت ضربات متعددة للفساد خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف "أبو هميلة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الرقابة الإدارية تعطي مصداقية للمواطن أن هناك مكافحة فساد.. والدولة متبنية هذه العقيدة".

وأشار: "حملات هيئة الرقابة الإدارية المستمرة لمكافحة الفساد تؤدي إلى إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة"، مؤكدا: "منذ تولي الرئيس السيسي وليس هناك أي خطوط حمراء لمكافحة الفساد".

وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميلة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وعضو مجلس النواب،: "الأجهزة في الدولة المصرية تبحث عن الفساد في كافة الأرجاء وفي كافة الأركان، سواء كان فسادا ماليا أو فسادا أخلاقيا أو غيره".

