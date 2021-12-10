عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة لتعزيز المناعة لمحاربة العدوى الخفيفة

صدى البلد

إذا كنت ممن يعانون من ضعف المناعة إليك وصفة العسل والليمون والزنجبيل والثوم فهي علاجًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز جهاز المناعة لديهم لمحاربة العدوى الخفيفة بسرعة دون استخدام المضادات الحيوية 
 

إليك مكونات الوصفة لتقوية المناعة 


الثوم الطازج الخام
الزنجبيل الطازج الخام
ليمون خام 
العسل الخام (عسل مانوكا هو الأقوى)

يعد الجمع بين الثوم والزنجبيل والليمون والعسل من أفضل وصفات منشطة  المناعة وأكثرها فعالية. تحتوي جميع مكوناته على خصائص مضادة للفطريات والفيروسات والبكتيريا  مما يعني أنها تعمل بشكل أفضل عند دمجها

ما مدى فعالية وصفة منشط لتعزيز المناعة؟


وفقا لموقع هيلث هناك أيضًا عدد قليل من الدراسات التي تُظهر فعالية الثوم ضد العديد من الفيروسات بما في ذلك الفيروس المضخم للخلايا ، والفيروسات الأنفية ، وفيروس نقص المناعة البشرية ، والالتهاب الرئوي الفيروسي الهربس البسيط 
الزنجبيل لهما نشاط مضاد للميكروبات ضد العديد من مسببات الأمراض  ويحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للفطريات 

أما الليمون  فيساعد  في الحفاظ على وامتصاص العناصر الغذائية الرئيسية ومضادات الأكسدة.
وقائي وكذلك علاجي مقوي للمناعة 
للحصول على تأثير علاجي من الثوم والزنجبيل والليمون والعسل ، نحتاج إلى أكثر مما يمكننا أن نستهلكه بشكل مريح. من خلال جعل هذا المنشط المعزز للمناعة ، فإنك تضمن حصولك على جرعة كبيرة.

 

تعزيز جهاز المناعة محاربة العدوى تقوية المناعة العدوى الخفيفة محاربة العدوى الخفيفة

ترشيحاتنا

وسط تأمين مكثف.. استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعين شمس

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق النووي مع إيران ضروري لأمن المنطقة

شيفروليه تكشف الستار كورفيت E-Ray الهجينة القادمة | صور

ابتعد عن السينما 20 عاما.. كيف أصبح سيد درويش علامة فارقة في حياة كرم مطاوع؟

في ذكراه الـ 50 .. تلاوات ومدائح نادرة لكراون الإنشاد طه الفشني

مجلس النواب يستكمل عقد جلسته العامة بعد غد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

حالات بسيطة إلى متوسطة.. لجنة كورونا تفجر مفاجأة حول دخول أوميكرون مصر.. فيديو

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ