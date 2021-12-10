وصفة لتعزيز المناعة لمحاربة العدوى الخفيفة

إذا كنت ممن يعانون من ضعف المناعة إليك وصفة العسل والليمون والزنجبيل والثوم فهي علاجًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز جهاز المناعة لديهم لمحاربة العدوى الخفيفة بسرعة دون استخدام المضادات الحيوية



إليك مكونات الوصفة لتقوية المناعة



الثوم الطازج الخام

الزنجبيل الطازج الخام

ليمون خام

العسل الخام (عسل مانوكا هو الأقوى)

يعد الجمع بين الثوم والزنجبيل والليمون والعسل من أفضل وصفات منشطة المناعة وأكثرها فعالية. تحتوي جميع مكوناته على خصائص مضادة للفطريات والفيروسات والبكتيريا مما يعني أنها تعمل بشكل أفضل عند دمجها

ما مدى فعالية وصفة منشط لتعزيز المناعة؟



وفقا لموقع هيلث هناك أيضًا عدد قليل من الدراسات التي تُظهر فعالية الثوم ضد العديد من الفيروسات بما في ذلك الفيروس المضخم للخلايا ، والفيروسات الأنفية ، وفيروس نقص المناعة البشرية ، والالتهاب الرئوي الفيروسي الهربس البسيط

الزنجبيل لهما نشاط مضاد للميكروبات ضد العديد من مسببات الأمراض ويحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للفطريات

أما الليمون فيساعد في الحفاظ على وامتصاص العناصر الغذائية الرئيسية ومضادات الأكسدة.

وقائي وكذلك علاجي مقوي للمناعة

للحصول على تأثير علاجي من الثوم والزنجبيل والليمون والعسل ، نحتاج إلى أكثر مما يمكننا أن نستهلكه بشكل مريح. من خلال جعل هذا المنشط المعزز للمناعة ، فإنك تضمن حصولك على جرعة كبيرة.