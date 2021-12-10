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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعلن إحباط 7 عمليات إرهابية منذ فبراير العام الماضي

أرشيفية
أرشيفية

كشفت بريطانيا عن إحصائية لإحباط العمليات الإرهابية منذ بداية جائحة كورونا في فبراير 2020، وحذرت من "هجوم كبير".

وقالت الشرطة البريطانية إنها أحبطت 7 هجمات إرهابية "في مراحلها الأخيرة" منذ فبراير 2020.

وحثت شرطة مكافحة الإرهاب على المزيد من الحيطة والحذر خلال فترة الأعياد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مؤامرات الإرهاب التي تم إحباطها في السنوات الأربع الماضية يصل إلى 32 مؤامرة.

ومنذ مارس 2017، كانت هناك 18 مؤامرة معطلة تتعلق بالتطرف، 12 منها مرتبطة بإرهاب اليمين المتطرف واثنتان لليسار الفوضوي.

وقال نائب مساعد المفوض دين هايدون، كبير المنسقين الوطنيين لبرنامج التحويلات النقدية، إن الجمهور سيكون "على دراية تامة بحقيقة أن المملكة المتحدة عانت من هجومين إرهابيين متتاليين بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، مع ارتفاع مستوى التهديد الوطني إلى حد خطير، ما يعني أن أي هجوم محتمل سيكون شديدا".
 

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