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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج 2022 .. لمواليد الحمل هناك عام رومانسي قادم إليكم

برج الحمل
برج الحمل

كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج، عن توقعات الأبراج لعام  2022 ، ويعتبر برج الحمل الذي يبدأ من 21 مارس إلی 19 أبریل،  من أبرز الأبراج التي تشهد تغيرات جديدة  في العام الجديد.

وقال أحمد شاهين في تصريحات لـ صدى البلد، لا يتفاجأ مواليد برج الحمل برؤية بداية بطيئة لعام 2022، بالأخص في الربع الأول من العام الجديد،  قد تضطر إلى حمل بعض الأمتعة من الماضي.

وأضاف: على الرغم من وجود كوكب زحل في برج الجدي ، إلا أنه يمكنك تحقيق أهدافك بالكثير من العمل الجاد والصبر،  لكن عليك حماية حياتك المهنية لأن عبور زحل هذا في برج الجدي يمكن أن يكون أيضًا مصدرًا للمشاكل.

وتابع: نقترح على مواليد برج الحمل  تجنب التغييرات في حياتك المهنية خلال الربع الأول لأنه ليس الوقت المناسب للتبديل الوظيفي. ومع ذلك ، ابدأ في حضور المقابلات بعد الربع الأول ، حيث قد تكون فرص الاختيار عالية خلال هذا الوقت.

ويمكنك أيضًا استكشاف المزيد من السبل للربح ، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين ثرواتك،  قد تكون الخطط مجزية أيضًا عندما يتعلق الأمر بكسب الإيرادات من خلال الاستثمارات،  قم باستثمارات طويلة الأجل لأن ذلك قد يمكّنك من إحراز تقدم في الأرباح وبناء العقارات.

 

ونصح خبير الأبراج: كن دقيقًا أيضًا بشأن جميع أشكال المكاسب في حياتك لأن هذا قد يمكّنك من جني بعض المال الإضافي هذا العام. أخيرًا ، كن مطمئنًا لأن النصف الثاني من عام 2022 قد يشهد ارتفاعًا ثابتًا في الدخل.

واستطرد: أما الجانب العاطفي، فيتمتع مولود برج الحمل من أبريل 2022 إلى سبتمبر 2022 ، قد تقابل شخصًا مميزًا ، قد تكون حياتك الشخصية والرومانسية في عام 2022 مجزية في جميع جوانب حياتك الشخصية، من المرجح أن يتطابق كلا الشريكين ببطء نحو بناء علاقة طويلة الأمد، عام سلس للمتزوجين أو الذين سيتزوجون عام 2022.


والجانب الصحي عليك أن تعتني بصحتك أكثر هذا العام، بمجرد أن تتعثر في أي مشكلة صحية ، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتعافي.

برج الحمل توقعات الأبراج لعام 2022 برج الجدي خبير الأبراج الدكتور أحمد شاهين خبير الأبراج

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