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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتبادل الأدوية واللقاحات بين دول القارة..

إتفاقية لـ إنشاء وكالة الأدوية الأفريقية على طاولة النواب.. الأسبوع المقبل

إيرين سعيد ، عضو
إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن مناقشة اللجنة إتفاقية بشأن إنشاء وكالة الأدوية الأفريقية، ومقرها “ أديس أبابا ” ، بالجلسة العامة بالبرلمان الأسبوع المقبل.

 

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الدولة المصرية عضو بهذه الاتفاقية،مؤكدة أن مصر واحدة من أكبر الدول الأفريقية التى يتوفر لديها سوق دواء بنسبة كبيرة جدا .

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وأشارت إلى أن الدول الافريقية تعانى نقصا شديدا فى سوق الأدوية مقارنة بالمستوى العالمي ، لذا كان لازاما على الدولة إيجاد حلول بديلة لحل هذه المعضلة، لاسيما و أن مصر تشهد عصرا تنمويا جديدا على كافة المستويات والقطاعات لاسيما القطاع الصحي، والدليل على ذلك نجاح مصر فى التصدي لموجات كورونا السابقة مقارنة بدول العالم .

 

وعن الهدف من الاتفاقية، أفادت عضو صحة النواب ، أنها تأتى بهدف تبادل الأدوية واللقاحات بين دول القارة، إلى جانب توحيد التشريعات وتسعير الأدوية وتوحيد تراخيصها ، مؤكدة أن مصر تمتلك اللقاح المحلى الخاص بها ، مع وجود وفرة فى سوق الأدوية ، الأمر الذي سيعود بالنفع على كافة الدول العربية الافريقية .

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و أكدت “ سعيد ” أن هذه الاتفاقية ستصب فى صالح الملف السياسي لمصر، مشيرة إلى  أن تصدير مصر اللقاحات و الأدوية لدول إفريقيا يجعلها فى صدارة الدول الإفريقية،إلى جانب جعلها دولة ذات  ثقل سياسي و على مستوى إقليمي ، معقبة :" اللقاحات  بمثابة أمن قومي للدولة، وتوفيره ومن ثم تصديره ، يدل على قوة الدولة المصرية".

 

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب وكالة الأدوية الأفريقية أديس أبابا

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