إتفاقية لـ إنشاء وكالة الأدوية الأفريقية على طاولة النواب.. الأسبوع المقبل

لتبادل الأدوية واللقاحات بين دول القارة..

أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن مناقشة اللجنة إتفاقية بشأن إنشاء وكالة الأدوية الأفريقية، ومقرها “ أديس أبابا ” ، بالجلسة العامة بالبرلمان الأسبوع المقبل.

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الدولة المصرية عضو بهذه الاتفاقية،مؤكدة أن مصر واحدة من أكبر الدول الأفريقية التى يتوفر لديها سوق دواء بنسبة كبيرة جدا .

وأشارت إلى أن الدول الافريقية تعانى نقصا شديدا فى سوق الأدوية مقارنة بالمستوى العالمي ، لذا كان لازاما على الدولة إيجاد حلول بديلة لحل هذه المعضلة، لاسيما و أن مصر تشهد عصرا تنمويا جديدا على كافة المستويات والقطاعات لاسيما القطاع الصحي، والدليل على ذلك نجاح مصر فى التصدي لموجات كورونا السابقة مقارنة بدول العالم .

وعن الهدف من الاتفاقية، أفادت عضو صحة النواب ، أنها تأتى بهدف تبادل الأدوية واللقاحات بين دول القارة، إلى جانب توحيد التشريعات وتسعير الأدوية وتوحيد تراخيصها ، مؤكدة أن مصر تمتلك اللقاح المحلى الخاص بها ، مع وجود وفرة فى سوق الأدوية ، الأمر الذي سيعود بالنفع على كافة الدول العربية الافريقية .

و أكدت “ سعيد ” أن هذه الاتفاقية ستصب فى صالح الملف السياسي لمصر، مشيرة إلى أن تصدير مصر اللقاحات و الأدوية لدول إفريقيا يجعلها فى صدارة الدول الإفريقية،إلى جانب جعلها دولة ذات ثقل سياسي و على مستوى إقليمي ، معقبة :" اللقاحات بمثابة أمن قومي للدولة، وتوفيره ومن ثم تصديره ، يدل على قوة الدولة المصرية".