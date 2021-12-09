تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

حذرت كيت أوبراين مسؤولة اللقاحات بـ منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن تبدأ الدول الغنية في تخزين لقاحات فيروس كورونا مرة أخرى مما يهدد الإمدادات العالمية في سعيها لدعم المخزونات لمكافحة الوباء خاصة بعد “ظهور المتحور الجديد “أوميكرون.



وبحسب “رويترز” قالت مسؤولة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين، أن الدول الغنية التي تتبرع بلقاحات فيروس كورونا ذات عمر افتراضي قصير نسبيا مثلت "مشكلة كبيرة" لبرنامج “كوفاكس” لتوزيع جرعات اللقاحات.

وأشارت أوبراين إلى أن نسبة الجرعات المهدرة أقل في الدول التي تتلقى جرعات من خلال كوفاكس، مقارنة بالعديد من الدول ذات الدخل المرتفع.