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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي البديل الأمثل لكريمات الترطيب والتفتيح

صدى البلد


قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي البديل الأمثل لكريمات الترطيب والتفتيح، لاحتوائه على مواد طبيعية خالية من المواد الحافظة المضرة.


وأضافت دينا أبو السعود، خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يعطي تفتيح 5 أضعاف أي مكون آخر، كما أنه يساهم في إزالة التصبغات والنمش والهالات السوداء.


ولفتت إلى أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي و مستخلص العرق السوس وزبدة الشيا و الكاكاو، لترطيب البشرة.


وفي سياق آخر، أشارت إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، وغني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وذكرت "أبو السعود"، فى تصريحات سابقة، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لجميع المحافظات والاسعار في متناول الجميع.

 

دينا أبو السعود كريم بينكي الهالات السوداء الشاى الأخضر اخبار التوك شو

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