تويوتا لاند كروز 2022 تثير حماس الحضور في معرض جدة

خطفت سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 أنظار الحضور داخل جناح عبد اللطيف جميل بمعرض جدة الدولي للسيارات 2021 المقام حالياً في مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر تحت أكبر قبة في العالم "سوبر دوم".

وشهد المعرض الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 ديسمبر حتى تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر حضورًا مميزًا لمجموعة كبيرة من أشهر السيارات الجديدة قبل إطلاقها رسمياً في الأسواق العربية والعالمية بالإضافة لمجموعة من السيارات الكلاسيكية النادرة.

تنتمي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 الى فئة السيارات الرياضية الكبيرة متعددة الاستخدامات “SUV” وتعتبر من أقوى وأفضل السيارات عالمياً في هذه الفئة، بصفة خاصة منطقة الخليج العربي والذي أصبحت جزئاً لا يتجزأ منه، ويذكر أن انطلاقتها الأولى كانت عام 1951 وحملت اسمها الحالي عام 1954 وتم إنتاج تسعة أجيال منها حتى الآن.

المواصفات الميكانيكية لسيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 في الأسواق العربية بمنظومة دفع رباعي تعتمد على محركين، الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 5300 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 290 كيلومتر/ساعة، ويبلغ اقتصاد المحرك للوقود 10‪.1 كم /ليتر، وسعة خزان الوقود 110 ليتر.

بينما يأتي المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.

تمتلك سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 قدرات مُذهلة على الطرق الوعرة والصحراوية بفضل منظومة الدفع الرباعية القوية التي يولدها المحركان معاً بالإضافة لقفل الدفرنس في الأمام والخلف والذي يسمح للعجلات الخلفية والأمامية بالدوران بنفس السرعة لتمكين الاطار المدفون في الرمال بالتحرك ببطء والدوران في نفس الوقت مع الإطار المعلق، والذي يساعد على الخروج وحل مشاكل الطرق الرملية.

سعر سيارة تويوتا سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022

تتوفر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 في الأسواق العالمية بخمسة طرازات جاءت أسعارها كالتالي:

تويوتا لاند كروز موديل 2022 نسخة L2 GXR يبلغ سعرها 70.000 دولار.

تويوتا لاند كروز موديل 2022 نسخة L3 GXR يبلغ سعرها 78.000 دولار.

تويوتا لاند كروز موديل 2022 نسخة L4 GXR يبلغ سعرها 81.100 دولار.

تويوتا لاند كروز موديل 2022 نسخة VX يبلغ سعرها 96.600 دولار.

تويوتا لاند كروز موديل 2022 VXR يبلغ سعرها 107.880 دولار.