بالبرقع.. سلاف فواخرجي تشعل انستجرام بإطلالة ساحرة



شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



تألقت سلاف فواخرجي، بلوك جديد ومميز منحها المزيد من الجاذبية، مرتدية البرقع على وجهها مع مكياج ناعم منحها ظهور مثير وتغزل عشاقها في جمال عينيها التي ظهرت ساحرة بالبرقع.



وتنتظر الفنانة السورية "سلاف فواخرجي" عرض مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان "عنبر 6" ويعرض على منصة "شاهد VIP" الذي يبدأ عرضه في 16 ديسمبر المقبل عبر شاهد للمخرج علي العلي تأليف هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب".



"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم