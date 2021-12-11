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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم، السبت 11 ديسمبر، على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعد تراجعها أمس بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

وسجلت أسعار الذهب اليوم، عيار 21 سعر 783 جنيها للجرام، وعيار 18 سعر 672 جنيها للجرام، ما يعني أن الذهب في المتوسط عيار الـ21 يكون بين 783 جنيها و782 جنيها.

أوضح عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة أن الاقتصاديات الحرة بدأت تعود إلى طبيعتها وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أن الصادرات تجاوزت 223 مليون دولار.

وقال راضي إن الفترة الحالية هي فترة جني الأرباح  للمستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم في البورصات، وهذا يعدل وضع الذهب ويتسبب في عودته إلى الوضع الطبيعي، متوقعا انخفاض الذهب في الفترة القادمة، موضحا أن حركة البيع والشراء تراجعت بنسبة 75% مقارنة بالفترات السابقة وهذه النسبة كبيرة جدا في الفترة الحالية.

وأضاف عادل راضي أن الإقبال الأكثر على الذهب عيار 18 لأنه يتم إصدار تصميمات كثيرة من هذا العيار لسهولة تشكيله، مشيرا إلى أن الشبكة في السابق كانت تزن 150 جراما للشبكة في وجه قبلي، و100 جرام للشبكة في وجه بحري، ولكن الآن الأوزان تضاءلت، ولا تتجاوز الـ25 جراما.

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