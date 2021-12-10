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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة النواب: حصد محطة بحر البقر جائزة الأفضل بالعالم يؤكد أهميتها في مواجهة التحديات المائية

النائب شحاتة أبو
النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، بجائزة  أفضل مشروع بالعالم في مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، يعد تتويجا لما تم من جهود مضنية قامت بها الولة المصرية في سبيل موادهة اتحديات الراهنة التي تواجهها.

أضاف أبو زيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه المحطة جاءت في ضوء جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي توجد بقطاع المياه، والتي يتسبب في زيادتها الزيادة السكانية إضافة إلى التغيرات المناخية، مما ادى بذل جهود مكثفة واقامة مشروعات كبرى مثل مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، والمشروع القومى لتأهيل الترع وغير ذلك من المشروعات الهامة التي تستهدف في النهاية الحفاظ على كل قطرة مياه.

وتابع أمين سر لجنة الصناعة، أن حصول المشروع بجائزة أفضل مشروع على مستوى العالم لم يأت من فراغ، ولكنه جاء بسبب أن هذه المحطة، تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، وتمثل نقلة نوعية في مشروعات المياه فضلا عن توفيرها ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل بتكلفة 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.

لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب الدولة المصرية التغيرات المناخية مشروعات المياه مواجهة التحديات

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