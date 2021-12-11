خالد بيومي يكشف نقاط ضعف منتخب تونس بعد الفوز على عمان

كأس العرب

كشف خالد بيومي الخبير الكروى عن نقاط الضعف داخل صفوف منتخب تونس بعد الصعود إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وتغلب منتخب تونس على نظيره المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب وينتظر الفائز من لقاء مصر والأردن.

قال خالد بيومي الخبير الكروى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

تونس فريق شخصيته قوية يمتلك ظهيرين محمد دراجر وبن حميدة ممتازين ورباعي امامي سريع ومهاري نعيم السليتي يوسف المساكني وحنبعل وسيف الدين الجزيري.

أضاف خالد بيومي : مشكلتهم في حراسة المرمي ولاعبي الارتكاز الدفاعي مبروك نصف النهائي وكل التوفيق لمنتخب سلطنة عمان في القادم.



وتأهل منتخب تونس لنصف نهائي بطولة كأس العرب “قطر 2021” وذلك بانتصاره على نظيره العماني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

هدف تونس الأول جاء عن طريق سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك،في الدقيقة 16، وذلك بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها محمد بن حميدة من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 37، أهدر نعيم سليتي فرصة مضاعفة النتيجة، عندما راوغ محمد دراجر دفاعات عمان من الجانب الأيمن، لكن تسديدة لاعب الاتفاق السعودي علت المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم التوانسة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن أرشد العلوي من تسجيل هدف التعادل لعمان في الدقيقة 66، بتسديدة صاروخية لم يتمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التصدي لها.

وفي الدقيقة 70، أحرز يوسف المساكني الهدف الثاني لنسور قرطاج بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها نعيم سليتي من الجهة اليمنى، ليقود منتخب بلاده التونسي للتأهل لنصف النهائي.

وينتظر منتخب تونس في دور نصف النهائي، المتأهل من مباراة منتخبي مصر والأردن، والتي ستُقام اليوم السبت.

يذكر أن منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، اختتم تدريباته مساء امس استعدادا للقاء الأردن في الخامسة مساء غد، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في بطولة كأس العرب بفضل اللعب النظيف بعدما تعادل في النقاط مع منتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما احتلت لبنان المركز الثالث وجاءت السودان في المركز الأخير، فيما جاء المنتخب الأردني في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، التي تصدرها المغرب.