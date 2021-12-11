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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. مصر تلتقي الأردن اليوم .. قطر تهزم الإمارات.. وتونس تتغلب على عمان بكأس العرب

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالتالي:

 

موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

 

برينتفورد يحقق انتصارًا مثيرًا على واتفورد في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برينتفورد على ضيفه واتفورد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

قطر تكتسح الإمارات بخماسية وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب القطري لدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب وذلك بانتصاره الكاسح على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

 

عودة نجم الأهلي من الإصابة استعدادا للسوبر الإفريقي

شارك حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب خططي؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

 

ON time sports تعلن حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر والأردن

أعلنت قنوات ON time sports عن حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر والأردن والمقرر لها غدا السبت.

 

طبيب الزمالك يعلن سلبية مسحة المدير الإداري للفريق

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق. 

 

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تخرج الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال جامعة أسلسكا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشاركة عدد من  قيادات شركات القطاع العام المصرية، والدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة اسلسكا مصر و الدكتورة فرنواسز كروز، المدير الأكاديمي بجامعة اسلسكا باريس.

 

تونس إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزها على عمان

تأهل منتخب تونس لنصف نهائي بطولة كأس العرب “قطر 2021” وذلك بانتصاره على نظيره العماني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

 

تريزيجيه يحتفي بعودته لقائمة استون فيلا

نشر محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر واستون فيلا الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه على "فيسبوك" وذلك بعد إنضمامه لقائمة الفريق غدا السبت أمام ليفربول.

 

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