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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تنتظر مصر أو الأردن.. تونس إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزها على عمان

منتخب تونس
منتخب تونس

تأهل منتخب تونس لنصف نهائي بطولة كأس العرب “قطر 2021” وذلك بانتصاره على نظيره العماني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

 

هدف تونس الأول جاء عن طريق سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك،في الدقيقة 16، وذلك بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها محمد بن حميدة من الجهة اليسرى.

 

وفي الدقيقة 37، أهدر نعيم سليتي فرصة مضاعفة النتيجة، عندما راوغ محمد دراجر دفاعات عمان من الجانب الأيمن، لكن تسديدة لاعب الاتفاق السعودي علت المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم التوانسة بهدف نظيف.


وفي الشوط الثاني، تمكن أرشد العلوي من تسجيل هدف التعادل لعمان في الدقيقة 66، بتسديدة صاروخية لم يتمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التصدي لها.

وفي الدقيقة 70، أحرز يوسف المساكني الهدف الثاني لنسور قرطاج بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها نعيم سليتي من الجهة اليمنى، ليقود منتخب بلاده التونسي للتأهل لنصف النهائي.

 

وينتظر منتخب تونس في دور نصف النهائي، المتأهل من مباراة منتخبي مصر والأردن، والتي ستُقام غدًا السبت.

تشكيل تونس:

 

وضم تشكيل تونس كل من:

في حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: محمد دراجر- بلال العيفة- ياسين مرياح- محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: غيلان الشعلالي - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري.

خط الهجوم: نعيم سليتي - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري.

 

وجلس  علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك عى مقاعد البدلاء، فيما شارك فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز بدلًا من سيف الدين الجزيري

 

 

الزمالك علي معلول حمزة المثلوثى يوسف المساكني منتخب تونس كأس العرب

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