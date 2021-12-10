بعد التعافي من الإصابة.. تريزيجيه يحتفي بعودته لقائمة استون فيلا

نشر محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر واستون فيلا الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه علي "فيسبوك" وذلك بعد إنضمامه لقائمة الفريق غدا السبت أمام ليفربول.



وظهر محمود تريزيجية وهو يقبل كرة القدم بعد أن ابتعد عنها لفترة تقارب الـ8 أشهر، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وقرر ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا، ضم محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر لقائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة ليفربول، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المقرر أن يقام اللقاء على ملعب أنفيلد رود الخاص بفريق ليفربول، غدا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



وتعرض تريزيجيه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة ليفربول والتي اقيمت في إبريل الماضي، وغاب على آثارها لفترة تقارب الـ8 أشهر ليعود للمشاركة من جديد مع فريقه.