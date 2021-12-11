عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر حجم استحواذ دول العالم من صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية .. تفاصيل وأرقام

صدى البلد

استحوذت  دول الاتحاد الأوروبي  على  29% من صادرات القطاع بقيمة 1.586 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021، في مقابل 914 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 73%.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه  ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الدول العربية بنسبة 19% لتبلغ 1.123 مليار دولار في مقابل 945 مليون دولار، لتستحوذ على 21%.

واستحوذت دول آسيا بدون الدول العربية على نحو 21% من صادرات الصناعات الكيماوية بما قيمته 1.148 مليار دولار مقابل 1.031 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 11%.

وأضاف أن الدول الافريقية بدون الدول العربية استحوذت على 6% من اجمالي صادرات القطاع بقيمة 334 مليون دولار مقابل 318 مليون دولار بارتفاع 5%، فيما استحوذت “الولايات المتحدة الامريكية” على 5% من اجمالي الصادرات بما قيمته 265 مليون دولار مقابل 169 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 56%.

ولفت إلى استحواذ باقي دول العالم على 17% من اجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والتي زادت بنحو 134% مسجلة 936 مليون دولار مقابل 400 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2020.

الأسمدة الصادرات الولايات المتحدة التصديرى للصناعات الكيماوية الصناعات الكيماوية الدول العربية الدول الافريقية المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية

ترشيحاتنا

تهاجم حسام حبيب| شيرين عبدالوهاب: ابن أمه عشت معاه على الكنبة

مساعد رئيس هيئة التعمير لـ "صدى البلد": 30% زيادة في المساحات المنزرعة بتوشكى

دعاء يقال عند لبس الثياب يكفر الذنوب .. احرص على ترديده

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحمل مسئولياته في أزمة تعارض مونديال الأندية وكأس الأمم

رئيس جامعة الأزهر يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لترسيخ ثقافة الأخوة الإنسانية

الغضبان: فخورون باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

شاهد| لحظة أسر الرئيس العراقي صدام حسين وتهديده بالإعدام.. فيديو

4 سنين بنام على الكنبة.. شيرين تكشف كواليس طلاقها من حسام حبيب

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

تصريحات نارية.. ماذا قالت صحف الأردن عن مواجهة مصر في كأس العرب

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ