ننشر حجم استحواذ دول العالم من صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية .. تفاصيل وأرقام

استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 29% من صادرات القطاع بقيمة 1.586 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021، في مقابل 914 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 73%.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الدول العربية بنسبة 19% لتبلغ 1.123 مليار دولار في مقابل 945 مليون دولار، لتستحوذ على 21%.

واستحوذت دول آسيا بدون الدول العربية على نحو 21% من صادرات الصناعات الكيماوية بما قيمته 1.148 مليار دولار مقابل 1.031 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 11%.

وأضاف أن الدول الافريقية بدون الدول العربية استحوذت على 6% من اجمالي صادرات القطاع بقيمة 334 مليون دولار مقابل 318 مليون دولار بارتفاع 5%، فيما استحوذت “الولايات المتحدة الامريكية” على 5% من اجمالي الصادرات بما قيمته 265 مليون دولار مقابل 169 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 56%.

ولفت إلى استحواذ باقي دول العالم على 17% من اجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والتي زادت بنحو 134% مسجلة 936 مليون دولار مقابل 400 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2020.