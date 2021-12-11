عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التعاون الدولي: محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقترب من مليار دولار

صدى البلد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية حول "دور التعاون الدولي في زيادة الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى يعُد مثالاً للتعاون الدولي، حيث تلتقي فيه الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لتبادل الخبرات، ومناقشة وجهات النظر حول أدوار الحكومات والمجتمع المدني بشأن السياسات التمويلية للتعليم وعولمة البحث العلمي، وأثر المُساواة في التعليم والابتكار والقابلية للتوظيف، وأهمية الاستدامة في المناهج التعليمية، والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية بسبب جائحة كورونا، وأهم الدروس المُستفادة من هذه الأزمة العالمية.

وأضافت أن التعليم الجيد يأتي من بين أهداف التنمية المستدامة التي تسعى كافة الدول لتحقيقها بحلول عام 2030، ويأتي في قلب رؤى واستراتيجيات الدول، كما أنه يعد محورًا رئيسيًا في الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والأطراف ذات الصلة، لاسيما وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو لب أي خطط تنموية ناجحة تسعى الدول لتنفيذها على مستوى العالم، من خلال المسئولية المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت «المشاط»، أهمية التعاون مُتعدد الأطراف في مجال التعليم والبحث العلمي، ليس فقط على مستوى التمويلات الإنمائية للتوسع في الخطط الإنشائية، لكن أيضًا على مستوى تنفيذ استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري والدعم الفني والتدريب، وتنفيذ خطط التحول الرقمي، مشيرة إلى تنفيذ الدولة استراتيجيات قومية طموحة لتطوير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا ضرورة التحلي بالمرونة، والقدرة على استمرارية التعلم والتأقلم مع المتغيرات العالمية، ومشاركة الخبرات والمعارف مع الجميع.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى دور التعاون الدولي والشراكات التي تبرمها الوزارة تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه حتى سبتمبر 2021، بلغت التمويلات الإنمائية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، نحو مليار دولار لتنفيذ 16 مشروع، 53% من هذه التمويلات عبارة عن منح لا ترد.

وتابعت: ساهم في توفير هذه التمويلات العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق السعودي للتنمية، واليابان، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الكويتي التنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت المشاط، أن من بين المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والمشروع البحثي الممول من الصندوق الكويتي في مجال تحلية المياه، ومشروع إنشاء مركز التكامل والاختبار للأقمار الصناعية، ومشروع إنشاء الجامعة المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف، وبرنامج كفاءة استخدام الطاقة، وغيرها من المشروعات التي تعزز رؤية الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في الفترة الحالية على إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون القطرية مع العديد من شركاء التنمية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وتقوم هذه الشراكات على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: الشمول، حيث تعزز دمج الشباب والمرأة في جهود التنمية وتعزز مشاركتهم في عملية صنع القرار، وثانيًا: الرقمنة، حيث تعمل هذه الشراكات على توطين التحول الرقمي ودفع جهود الدولة في هذا المجال، وثالثًا: التحول الأخضر، حيث تحفز الاستراتيجيات الجديدة الخطط التي تنفذها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة لاسيما في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والبروفيسور إيمانويل كولين، عميد كلية جي بي سبيد للهندسة بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ماجد نصيف، المدير التنفيذي لبعثة فولبرايت مصر، وأدار الجلسة، الأستاذة بجامعة هارفارد أنا جريشتينج.


 

القطاع الخاص التعاون الدولي التعليم العالي التنمية المستدامة العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

حليقة الشعر| 10 صور من حفل شيرين عبد الوهاب في أبو ظبي

خلال جولته.. القصير: زيادة عدد الآلات والمعدات بمختلف القدرات بتوشكى

4 آلاف مشارك من 71 دولة..وزير الشباب يطلق إشارة بدء نصف ماراثون الأهرامات

الرى: إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والتنفيذ فى يناير

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سامسونج تطور ساعة ذكية بشاشة قابلة للتمدد ومزودة بكاميرا| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

فيديو

البرلمان ينتفض ضد قرار وزير التعليم بسبب إلغاء نظام التشعيب .. فيديو

أقساط سيارة.. يوتيوبر تدعي اختطافها هربا من الديون .. فيديو

فيديو جراف.. دواء جديد ينهي معاناة مرضى السكري والكلى

دوللي شاهين: بنتي فنانة بس أنا نفسي تطلع دكتورة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ