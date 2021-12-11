نفذت وزارة الشباب والرياضة، برنامج تدريبي لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب بشمال سيناء، لبناء قدرات ورفع كفاءة مديري مراكز الشباب ومشرفي الأنشطة لـ 110 من العاملين بمديرية الشباب والرياضة والإدارات العامة ومراكز الشباب، بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة .

وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضه بمحافظة شمال سيناء ، البرنامج التدريبي تضمن استخدام منظومة الربط الالكترونى التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في 2018 لربط الهيئات التابع للوزارة الكترونياً، وذلك للتعريف علي كيفية بناء قواعد بيانات للبرامج والانشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الشباب ، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق مراكز الشباب وجذب الفئات المستهدفة.



التشبيك الأفقي

تضمن البرنامج التعريف بعملية التشبيك الأفقي مع المؤسسات المجتمعية المحيطة بمركز الشباب مثل المدرسة والوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي وكذلك الجامعة والمسجد والكنيسة وغيرها لتقديم خدمة متكاملة تواجه وتشبع الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري في المجتمع المحلى المحيط بمركز الشباب.

وكذا التدريب على التشبيك الرأسي بين مركز الشباب والمستويات الإدارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة مثل مديرية الشباب والرياضة والإدارات المركزية التابعة للوزارة وما تقدمه من برامج على المستوى القومي، بهدف التغلب على بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وتحول دون قيامها بدورها بالشكل الذي تسعى الوزارة لتحقيقه.