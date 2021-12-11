عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب بشمال سيناء

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي للجهاز الإداري بالشباب والرياضة

نفذت وزارة الشباب والرياضة،  برنامج تدريبي  لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب بشمال سيناء، لبناء قدرات ورفع كفاءة مديري مراكز الشباب ومشرفي الأنشطة لـ   110 من العاملين  بمديرية الشباب والرياضة والإدارات العامة ومراكز الشباب، بناءا على توجيهات  الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة .

وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضه بمحافظة شمال سيناء ، البرنامج التدريبي تضمن استخدام منظومة الربط الالكترونى التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في 2018 لربط الهيئات التابع للوزارة الكترونياً، وذلك للتعريف علي  كيفية بناء قواعد بيانات للبرامج والانشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الشباب ، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق مراكز الشباب وجذب الفئات المستهدفة.


التشبيك الأفقي

 

تضمن البرنامج  التعريف بعملية  التشبيك الأفقي مع المؤسسات المجتمعية المحيطة بمركز الشباب مثل المدرسة والوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي وكذلك الجامعة والمسجد والكنيسة وغيرها لتقديم خدمة متكاملة تواجه وتشبع الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري في المجتمع المحلى المحيط بمركز الشباب.  

وكذا التدريب على التشبيك الرأسي بين مركز الشباب والمستويات الإدارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة مثل مديرية الشباب والرياضة والإدارات المركزية التابعة للوزارة وما تقدمه من برامج على المستوى القومي، بهدف التغلب على بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وتحول دون قيامها بدورها بالشكل الذي تسعى الوزارة لتحقيقه. 

txt

محافظ شمال سيناء يؤكد جاهزية التعامل مع الأزمات للطقس السيئ

برنامج تدريبي الجهاز الإداري مراكز الشباب

ترشيحاتنا

كأس العرب.. خماسية العنابي ضد الإمارات شهدت أكبر حضور جماهيري في تاريخ قطر

البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يقترب من الارض اليوم ولا خطورة علينا

مصرع 8 عناصر إجرامية فى مواجهات مع الشرطة خلال أسبوع

مصائب قوم عند قوم فوائد.. الغيابات تضرب منتخب الأردن قبل مواجهة مصر

قطر والإمارات.. المعز علي: شغفي بتسجيل الأهداف ليس له حدود

الأهلى يستقر على قيد اللاعبين الدوليين فى قائمة مونديال الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكولسترول

ضرب موظف واحتجزه.. إحالة رئيس مدينة شبين القناطر السابق ومسئول الأمن للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

تصريحات نارية.. ماذا قالت صحف الأردن عن مواجهة مصر في كأس العرب

المتهم فرمهم.. تفاصيل التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد

مفيش حد ما بيحبش| دوللي شاهين تكشف حقيقة نيتها في الزواج

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ