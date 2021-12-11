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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جنرال موتورز : استراتيجية جديدة لمصر ستحولها إلى مركز إقليمي عالمي لصناعة السيارات

شركة جنرال موتورز
شركة جنرال موتورز

 أشاد رئيس شركة جنرال موتورز "ستيفن كيفر"بالنقلة الحضارية التي تشهدها مصر بفضل العاصمة الإدارية الجديدة، وجهودها نحو تسخير كل طاقات الدولة لبناء مستقبل رقمي قائم على حلول التنقل والتكنولوجيا الحديثة، مما شكل دافعًا نحو توقيع الشركة مذكرة تفاهم لتطوير الاستثمارات، واختيار موديل ومواصفات السيارة الكهربائية المناسبة للتصنيع في مصر.

 وقال وفقا لإنفوجراف نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إن  مصر تطلق استراتيجية جديدة  بنهاية العام الجاري  ستحولها إلى مركز اقليمي عالمي  لصناعة  السيارات  والصناعات المغذية لها  لافتا إلى أن مصر تسخر طاقاتها في مشروعات  تشكل مستقبلا  رقميا قائما  على حلول  التنقل  والتكنولوجيا الحديثة .


وأوضح أنه تم تسليم  مليون سيارة  للعملاء خلال  عام نتيجة تعاون شركة جنرال موورز ومجموعة  منصور  .

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العاصمة الادارية شركة جنرال موتورز التكنولوجيا السيارة الكهربائية مصر

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