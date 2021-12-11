إحالة أوراق سباك للمفتي قتل شخصا عمدا في بنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة بإحالة أوراق سباك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9712 لسنة 2021 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 623 لسنة 2021 كلي شمال بنها أن المتهم قتل المجني عليه "ف ف ف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ظنا منه أنه في ذلك الخلاص كما زينت له نفسه الأمارة بالسوء فعزم على التخلص منه بأن نصب له شركا واستدرجه إلي أحد الأماكن، وقدم له ماده تتسبب فى الموت عاجلا أم آجلا.



وتضمن أمر الإحالة أنه عندما تناول المجني عليه الماده شعر بحالة من الإعياء الشديد حتي فاضت روحه إلي بارئها، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل شخص بدائرة مركز شرطة بنها وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.