عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق سباك للمفتي قتل شخصا عمدا في بنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة بإحالة أوراق سباك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9712 لسنة 2021 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 623 لسنة 2021 كلي شمال بنها أن المتهم قتل المجني عليه "ف ف ف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ظنا منه أنه في ذلك الخلاص كما زينت له نفسه الأمارة بالسوء فعزم على التخلص منه بأن نصب له شركا واستدرجه إلي أحد الأماكن، وقدم له ماده تتسبب فى الموت عاجلا أم آجلا.


وتضمن أمر الإحالة أنه عندما تناول المجني عليه الماده شعر بحالة من الإعياء الشديد حتي فاضت روحه إلي بارئها، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات. 


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل شخص بدائرة مركز شرطة بنها وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

بنها جنايات بنها مدينة بنها النيابة العامة المحكمة

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابى لسرقة خطوط أنابيب البترول فى القليوبية

ضبط 20 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة فى القليوبية

تحرير 2785 مخالفة مرورية بحملة فى القليوبية

حبس 7 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة فى القليوبية

ترشيحاتنا

محافظ أسوان : تخصيص ٱراض لمستثمرين لمشروعات استصلاح زراعي وتصنيع سمكي

منتخب مصر يدرك التعادل ٱمام الٱردن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

ليفربول VS أستون فيلا.. شوط أول سلبي رغم أفضلية "رفقاء صلاح"

استقرار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في شباك الأردن

الصحة تعلن أماكن وجود الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

التحام قوي وسقوط أحمد فتوح واستدعاء الجهاز الطبي

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

السر وراء ظهور شيرين عبد الوهاب "حليقة الرأس".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ