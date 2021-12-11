التحفظ على 10 مركبات مخالفة و 110 إشغال متنوع غرب الإسكندرية

شن حي العجمي برئاسة السيد موسى، وبتواجد اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة، حملة مكبرة لإعادة الإنضباط وإزالة الإشغالات من شوارع العجمى، أستهدفت منطقة البيطاش وسوق الهانوفيل والهانوفيل الرئيسي وطريق إسكندرية مطروح حتى أبو يوسف.

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أسفرت الحملة عن التحفظ علي نحو عدد 110 حالة إشغال متنوع، وعدد 10 مركبات مخالفة وإيداعها شرطة المرافق حيث تم التحفظ على عدد 2 توكتوك وعدد 1 تروسيكل وعدد 7 سيارات سوزوكي بالإضافة إلى رفع العديد من التعديات علي حرم الطريق العام، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.