كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الجزائر والمغرب

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي الجزائر والمغرب على ملعب الثمامة ضمن دور ربع النهائي ، بمنافسات كأس العرب 2021 .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المنتخب الجزائري الذي أهدر العديد من الفرص منذ انطلاق صافرة المباراة.

وتمكن المنتخب المغربي من العودة إلى مجريات المباراة سريعا وشن بعض الهجمات على دفاع منتخب الجزائر الذي تمكن من الحفاظ على شباكه .

وشهدت الدقيقة 36 انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وأهدر مروان زروقي لاعب منتخب الجزائر فرصة حقيقية بعد تمكنه من الانطلاق تجاه مرمى المغرب ولكن سقطه في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء.

وخاض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: بدر بنون – مروان سعدان - محمد الناهيري – محمد الشيبي

خط الوسط: يحيى جبران - عبد الإله حفيظي - وليد الكرتي

خط الهجوم: إسماعيل الحداد – وليد أزارو – أشرف بنشرقي

وخاض منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة – إلياس شتي - محمد الأمين توجاي – عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مريزيق – سفيان بن دبكة – ياسين براهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي – طيب مزياني – مروان زروقي