نتقابل في الجنة..محمد نجاتي يحكي موقف لأول مرة بينه وبين الراحلة ميرنا المهندس|فيديو

أكد الفنان محمد نجاتي انه كان يربطه بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس ذكريات قائلاً: " الله يرحمها .. بتوحشني طبعاً، ليا معاها ذكريات كتير".

وأضاف محمد نجاتي خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "كان قلبها أبيض وطاهر ونظيفة من جوة .. وكانت تتعاون معنا بشكل مش طبيعي .. وشخصيتها كانت قوية".

وتابع الفنان: "وكانت بتضحي كتير عشان اللي قدامها .. أنا مش ناسلها أبداً كان بعد مسلسل محمود المصري لـ الفنان محمود عبد العزيز .. وكان فيه مشهد كنت هعمله فكان لازم ألبس أبيض في أبيض، وكنا في بلد خارج مصر، وهي كانت شيك أوي في اللبس وبتلبس براندات".

وواصل محمد نجاتي قائلاً: "المهم يومها نزلت وهي مش نايمة، ومكنش عندها تصوير أصلاً .. ولكن نزلت عشان تجيبلي اللبس اللي هيليق على المشهد ده".

وأكمل الفنان: "الله يرحمها .. اشتغلنا كتير مع بعض .. وفيه كلام كتير يتقال في حقها .. ولو شيفانا دلوقتي هقولها وحشتينا ياميرنا .. ووحشتي جمهورك، والفن كله".

وعقب محمد نجاتي قائلاً: "ملاك .. ميرنا ديه ملاك .. وعانت كتير من المرض .. يارب المرض اللي كانت فيه يشفع لها عند ربنا .. ونتقابل في الجنة إن شاء الله".

وأردف الفنان: "ميرنا ديه كانت بـ 100 راجل .. تعدي قدامها 100 راجل والله عشان يكفوا كفتها .. كانت عظيمة الله يرحمها".