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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«اختلفا على مصروف البيت».. سيدة تقتل زوجها طعنا بالسكين في الدقهلية

القتيل
القتيل

لقى زوج مصرعه على يد زوجته طعنا بسكين لخلافات على مصروف المنزل بقرية المنيل التابعة لمركز الستامونى بالدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستامونى بمصرع زوج على يد زوجته بقرية المنيل التابعة للمركز .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين مصرع عبد الخالق هشام عبد الخالق 25 عاما سائق ميكروباص نتيجة إصابته بطعن نافذ بالصدر .

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى فاطمة . ا، وذلك بسبب خلاف بينهما على مصروف المنزل، حيث إنهما متزوجان من 3 شهور فقط .

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

النيابة العامة امن الدقهلية المباحث الجنائية أمن سائق ميكروباص هشام عبد الخالق

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