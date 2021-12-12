وزيرة الثقافة وسميحة أيوب يشاهدون آه كارميلا فى أيام قرطاج المسرحية

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة حياة قطاط القرمازي وسيدة المسرح العربي سميحه ايوب العرض المسرحي المصري "آه كارميلا" المشارك في المسابقة الرسمية فى الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية الذي تحل مصر عليه ضيف شرف وذلك بسينما الريو بنهج ابن خالدون بالعاصمة بحضور السفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي.



يذكر ان عرض اه كارميلا من إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية، تأليف الكاتب الإسباني خوسيه سانشيز، دراماتورج وإخراج أشرف علي، تمثيل محمد فريد، ماريا أسامة، ديكور وملابس دنيا عزيز، عرائس ماجد عبد الرازق، موسيقي معتز مجدي، عرائس ماجد عبد الرازق، استعراضات محمد عبد الصبور، وتدور أحداثه حول فترة الحرب الأهلية الإسبانية التى تسبب فى موت الكثير من المواطينن، وكانت ما بين القوميين والجمهوريين.

والقصة تتمحور حول أثنين من الممثلين الشعبيين وهم "باولينو و كارميلا"، وهما يتجولان فى كل المدن من أجل تقديم عرضهما، وصادف أن يقدماه أمام الجنرال فرانكو قائد القوات المعادية لمدينتهم، ولكن "كارميلا" ترفض تقديم العرض وتواجه بكل قوة الجنرال وضباطه و"باولينو" ترك "كارميلا" تموت من اجعل أن يعيش، ولكن عاش في خياله بأنها مازلت على قيد الحياة وتلتقي به كل يوم على المسرح.