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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 قرارات بعد أحداث مباراة الجزيرة والزمالك في دوري سوبر السلة

صدى البلد

اصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بناءً على توصيات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة 4 قرارات بشأن واقعة مباراة الجزيرة والزمالك في الجولة الأولى من دوري السوبر "رجال".

ورفعت اللجنة برئاسة كابتن أحمد كامل توصياتها بعد اتطلاعها على تقرير حكام ومراقب مباراة الجزيرة والزمالك في بطولة الممتاز (أ) والتي أقيمت يوم الجمعة 10 ديسمبر بشأن ما حدث من جانب طارق ممدوح لاعب الجزيرة وإدجر رافائيل لاعب نادي الزمالك.

وبحضور الأستاذ محمد فتحي المشرف على لجنة المسابقات، أصدرت اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وتمت الموافقة على الآتي:
أولًا: إيقاف اللاعب طارق ممدوح محمد لاعب نادي الجزيرة لمدة مباراتين وغرامة قدرها 30 ألف جنيه.
ثانيًا: إيقاف اللاعب إدجر رافائيل لاعب نادي الزمالك لمدة مباراتين وغرامة قدرها 30 ألف جنيه.
ثالثًا: إنذار اللاعبين بتغليظ العقوبة في حال تكرارها.
رابعًا: لن يسمح بمشاركة اللاعبين في المباريات إلا بعد سداد الغرامة المالية وانتهاء مدة الإيقاف.

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