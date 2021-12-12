خالص التعازي.. أحمد فهمي ينعى محمد عبد الحليم

نعي الفنان أحمد فهمي وفاة الفنان الراحل محمد عبد الحليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب أحمد فهمي في تويتة له: “إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان #محمد_عبدالحليم أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وتوفي منذ قليل الفنان محمد عبد الحليم، حسبما أعلن منير مكرم عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد عبد الحليم ظهر اليوم الأحد، والدفن بمقابر العائلة بالدراسة، حسبما قد أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ "صدى البلد".

ونرصد أبرز المعلومات عن الراحل:

- تميز فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة.

- شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

- بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977، وبعدها انطلق مشواره الفني.

- من أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".

- قدم 324 عملا خلال مشواره الفنى، من أبرزها " بين عالمين، وبيت السلايف، رمضان كريم، لاعلي سعر، أزمة نسب، وليالي الحلمية ٦

- عانى الفنان محمد عبدالحليم من الأمراض الطبيعية المرتبطة بالسن، ومنها آلام العظام، التي استدعت سيره بعكاز.

- كان آخر أعماله مسلسل "اللعبة ليفل الوحش"، حيث ظهر في مشهد مع الفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي في دور شرفي وجسد شخصية "جد جد مازو" وتوفى بالعمل.