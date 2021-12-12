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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شاكر فى أسوان ..الوزير يتفقد مركز إصدار الفواتير ويشارك بمؤتمر الطاقة الذرية ..صور

صدى البلد

وصل منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى أسوان مقر انعقاد   المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي تعقده هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ،في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021، بمدينة أسوان .

 

وكان في استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان والمهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والدكتور عمرو الحاج  رئيس هيئة الطاقة الذرية والمهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الكهرباء إلى مقر شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لاستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات وكذلك ما تقوم به الشركة من تنفيذ مشروعات، خاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وما تم تنفيذه من إجراءات خاصة برفع معدلات نسب التحصيل والقضاء على أي أخطاء خاصة بالفواتير مع التأكيد على مراجعة كافة مسارات التغذية الكهربائية بمختلف القطاعات الأربع التابعة للشركة والتي تضم محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وكذلك متابعة استعدادات الشركة للافتتاحات الرئاسية المرتقبة خلال الشهر الجاري.

ثم يتوجه الى مقر مؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية الذى يعد انطلاقة جديدة لهيئة الطاقة الذرية المصرية للقيام بدورها الهام والرائد على المستوى القومي والعربي والدولي واستعادة دورها المحوري كأقدم هيئة ومدرسة علمية نووية وبحثية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على مستوى الدول العربية وقارة أفريقيا، وعلى المستوى القومي لدعم البرنامج النووي المصري لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

يحضر المؤتمر أكثر من 250 عالماً من 10 دول عربية هي "مصر، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، فلسطين، ليبيا، السعودية، السودان والعراق".

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ،و أحمد أبو الغيط – أمين عام جامعة الدول العربية  و الدكتور سالم حامدي - مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية و اللواء أشرف عطية – محافظ أسوان وبمشاركة رؤساء الهيئات النووية من الدول العربية ومصر. 

كما وصل أمس  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي لحضور المؤتمر و عقد عدد من الإجتماعات مع القيادة السياسية وكبار المسؤولين في مصر.

ومن المقرر  أن يجتمع  المدير العام للوكالة الدولية بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورؤساء الهيئات النووية لبحث مجالات التعاون المشترك.


 كما يحضر المؤتمر ممثلي شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية والتي تقوم بإنشاء المحطة النووية بالضبعة .

ويعد المؤتمر فرصة عظيمة للتعاون العلمي العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستغلال الموارد البشرية العربية والتعاون فيما بينها في جميع المجالات ذات الصلة خاصة بعد الظروف وتغير بيئة الأبحاث العلمية وتشديد إجراءات السفر للدول الأوروبية وغيرها نتيجة أزمة كورونا.

 

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