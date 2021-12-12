علي جمعة: من يطلب المال لعمل السحر إلي غيره "دجل فى دجل"

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن العمل فى السحر بمثابة الشرك بالله لأن مستخدميه يعبدون أصناماً يستمدوا منها قوة كي يفعلون أشياء مخالفة لأمر الله تعالى، فكأنهم يبيعون نفسهم لهذا الأبليس وبعد كل هذا العناء الذي يصل إلى الشرك والكفر فأن أثره ضعيف جداً.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن من يطلب مالا كي يعمل سحرا لغيره يعتبر “دجل فى دجل”، والقضية كلها أن السحر موجود لكنه بإمكان كل أحد أن يسيطر عليه بقراءة القرآن الكريم وذكر الله والذهاب للطبيب النفسي وقوة الشخصية.

حكم الذهاب إلى من يفك السحر

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الذهاب لشخص يعالج بالقرآن؛ أن يرقي الإنسان نفسه ولا يذهب لغيره.

وأوضح «العجمي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الذهاب إلى من يفك السحر؟ أن بإمكان الرجل أن يرقي زوجته والزوجة ترقي زوجها، وكذلك الوالد مع ولده والوالد مع والده.

وأضاف أن الأصل في ذلك أيضًا أن قراءة القرآن تكون باستمرار في البيت وتحصين الأهل والبيت بـ «الأذكار الموظفة» والأوراد لطرد الشياطين والوقاية من العين والحسد، وحتى تعم البركة.

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي يُقرأ فيه القرآن؛ يزداد خيره ويقل شره ويتسع على أهله ويتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، لافتًا إلى ما رٌوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مرفوعًا وموقوفًا ، ولفظه : ( إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ).وحسنه الألباني في " الصحيحة " (588).

حكم رقية الحائض نفسها أو غيرها بالرقية الشرعية



قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحائض أو النفساء، لا يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن، إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة.

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وأضاف«شلبي» في فتوى له، ردًا على سؤال: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن ؟ أن المرأة التي تحفظ القرآن وتخشى نسيانه بعدم قراءته طيلة فترة الحيض التي قد تصل إلى 15 يومًا، أو النفاس التي قد تصل إلى 60 يومًا، يجوز لها أن تنظر في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول وتمرر النظر تطبيق المصحف دون النطق وترديد اللسان.

هل يجوز رقية غير المسلم ؟

كان الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قد قال إن الرقية الشرعية ليست من أنواع الشفاء ولكنها نوع من أنواع الدعاء لله تعالى .

وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، ( هل يجوز رقية غير المسلم ؟)، أن الرقية الشرعية نوع من انواع الدعاء التى جعل الله فيها الشفاء لأن الله يستجيب الدعاء لقوله تعالى {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}، فالله هو الشافي على الحقيقة والهداية، ولذلك فهى نوع من أنواع الدعاء، ومن هنا فيجوز للمسلم ان يرقى المسلم وغير المسلم.

آيات الرقية الشرعية

وقد أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يمكن للشخص الحصول على الرقية الشرعية من خلال: المكتبات الدينية، والإنترنت، والإتصال على دار الإفتاء المصرية – رقم 107- والتى تقدمها فى شكل خدمة صوتية.

وتابع: إنه لا فرق بين الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء؛ فهي تشبهها كثيرًا، ومن أمثلة الرقية الشرعية في القرآن الكريم:(سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، وسورة الإخلاص 11 مرة، والآية 38 من سورة الزمر، والآية 1 من سورة البروج، وآخر آيتين من سورة القلم، وسورة الفلق، وسورة الناس، وآية (6,7 ,8 ,9) من سورة الصافات، ومن الأمثلة على الرقية الشرعية في السنة النبوية الشريفة: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق..).

هل يحاسب المسحور على ما يفعل؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسحور الذي ثبت سحره حقيقة، أو أي شخص غٌلب على عقله، فإنه يكون غير مكلف وعليه يكون غير محاسب على ما يفعل.