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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطيب والصغير.. تعرف على معلقي مباراة مصر وتونس في "كأس العرب"

منتخب مصر
منتخب مصر

قررت قنوات الكأس الرياضية، تعيين معلقين اثنين علي مباريات نصف النهائي من كأس العرب التى تستضيفها قطر. 


ويعلق علي مباراة منتخبي الجزائر وقطر، خليل البلوشي وخالد الحدي فيما يعلق علي مباراة منتخبي مصر وتونس أحمد الطيب وهيكل الصغير.
 

وضرب منتخب مصر، موعدًا مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب بعد تخطيه عقبة المنتخب الأردني في دور الثمانية بينما حقق منتخب نسور قرطاج الفوز علي منتخب عمان في نفس الدور ليصعد لمواجهة مصر في المربع الذهبي.

 

ودائمًا ما تكون لقاءات الفراعنة مع منتخبات شمال إفريقيا بمثابة الديربي الذي ينتظره عشاق ومحبي الساحرة المستديرة.

 

ويعتبر لقاء مصر وتونس متكافئا نسبيًا، سواء من ناحية إمكانيات اللاعبين، أو تاريخ مواجهات الفريقين على مدار التاريخ، ويكون من الصعب دائمًا توقع نتيجة مباراة مصر وتونس، لاسيما وأنها تتسم بالقوة في ظل رغبة كل منهما في تأكيد تفوقه على الآخر.

كأس العرب قطر منتخب الجزائر منتخب مصر مصر

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