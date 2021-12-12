فى استجابة فورية.. وزيرة التضامن تستجيب لـ القصبى بفرش شقق عمال الدريسة

فى استجابة فورية ، وافقت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، على طلب رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى .

وذلك خلال اتصال هاتفي بين الصبي والوزيرة ، بخصوص فرش شقق عمال الدريسة من قطاع هيئة السكك الحديدية المنقولين إلى مساكن جديدة فى محافظة الجيزة بحدائق أكتوبر.

وأضاف قنديل، أن وزيرة التضامن أكدت للقصبى أنها منحازة للعمال ووافقت على الفور على طلب الدكتور عبد الهادى القصبى وذلك بناءا على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، موضحا أنه سيتم فرش هذه المساكن على الفور، ومد يد العون للمواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه، وجه رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على توجه القيادة السياسية الحكيمة بنقل جميع المواطنين إلى حياة كريمة الذى يحرث دائما على توجيه الدعم والاهتمام بالمواطنين الأولى بالرعاية.

وأشاد رئيس تضامن النواب، بجميع عمال مصر الشرفاء الذين يساهمون فى الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وعلى جهودهم فى بناء مصر الجديدة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لتضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.

جدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى انعقدت منذ قليل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادى القصبى وبحضور أعضاء اللجنة.