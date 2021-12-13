تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات من مسكن مواطنة

جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامها بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من مسكن مواطنة بمدينة نصر .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم، قررت باكتشافها سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاملة لدى المُبلغة - مقيمة بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ – لها معلومات جنائية ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها .

بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها لدى المجنى عليها ، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها "بمسكنها".

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، و اتهمتها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.