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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها بصور لها.. وتعلق: "تبان عميقة"

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عدة صور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت أسماء أبو اليزيد قائلة: “ صورة تبان عميقة انا عارفة ، بس هي مجرد توثيق لفرحة زبطة الآيلاينر” .

وتشارك أسماء أبو اليزيد في مسلسل الأنسة فرح الذي يضم كوكبة من النجوم، منهم  رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وتولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.


و أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش بالأقصر ومشاركتها في الفيلم التسجيلي “الأقصر.. السر.”

وقالت أسماء أبو اليزيد: "الحدث فخر لكل مصري، وأنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك ويتم تغطيته من قنوات عالمية".

وأضافت: "نعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر تطور وازدهار في جميع الجوانب وهذا التطور ملموس للجميع، ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة".

رانيا يوسف مسلسل الآنسة فرح أسماء أبو اليزيد

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