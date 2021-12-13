اليوم.. مركز إبداع الإسكندرية يحتفي بالذكرى 110 لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ

ينظم مركز الحرية للابداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الإثنين، معرضا وثائقيا بعنوان "بختم النسر ..وثائق وظيفية"ضمن نشاط منتدى الثقافة والإبداع، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



يقام المعرض بمناسبة الاحتفال بالذكرى ١١٠ لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويضم المعرض وثائق تعرض للمرة الأولى تمثل مراحل مختلفة من حياة نجيب محفوظ الوظيفية، وإهداءات بخط يد نخبة من رجال الثقافة والسياسة.



يعقب افتتاح المعرض ندوة يديرها الشاعر جابر بسيوني، تحت عنوان " محفوظ بين الوثيقة و الرواية "، يتحدث خلالها الروائى أحمد فضل شبلول عن روايته " الليلة الأخيرة فى حياة محفوظ " ، الصادرة عن دار غراب للنشر، والتي تستعرض الجوانب الدرامية فى حياة محفوظ ، في ٣٢ فصلا حمل بعضها أسماء روايات محفوظ الشهيرة، وحمل البعض الآخر أسماء شخصيات مثل أم كلثوم، والسادات.



ويشارك فى الندوة الكاتب طارق الطاهر حيث يناقش ملامح من كتابه " نجيب محفوظ بختم النسر " ، الصادر ضمن مطبوعات الدورة ٢١ من مهرجان الاسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية و الروائية القصيرة ، و الذى يقدم سيرة تنشر للمرة الأولى كاملة عن نجيب محفوظ من خلال ملفه الوظيفى ، اشتملها الكتاب فى ٧ فصول .

