تعرف على مؤسسة يارو ومبادرة "إحنا مين" للتوعية باللغة المصرية القديمة

قالت الدكتورة هالة الطلحاتى المدير التنفيذى لمؤسسة يارو، إن المؤسسة لا تهدف إلى الربح، ولكنها تستهدف إعادة أحياء اللغة الفرعونية والهيروغليفية.



وأضافت "هالة الطلحاتي" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن يجب علينا نشر ثقافة الوعي باللغة الهيروغليفية والحضارة المصرية القديمة، متابعة: "لما نتعلم عظمة أجدادنا هنعيد أمجادهم مرة أخرى".

وأوضحت: الرغبة في تعلم اللغة الهيروغليفية تمثل صحوة حقيقة ومطلوبة، لمعرفة أصل حضارتنا وعظمة أجدادنا، مشيرة إلى أن أجدادنا الفراعنة كانوا بارعين في الفنون ويجب علينا أن نكون مثلهم.



ونوهت بأن المؤسسة أطلقت مبادرة "أحنا مين"، تهدف لتوعية الجميع باللغة القديمة من خلال الندوات التثقيفية.