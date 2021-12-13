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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئ الزمالك: النادي استغنى عني مجانًا لأنني لست نجل فاروق جعفر

مصطفى شعلة وطارق
مصطفى شعلة وطارق حامد

كشف مصطفى شعلة لاعب ناشئين الزمالك مواليد 2000، أن النادي استغنى عن خدماته من صفوف القلعة البيضاء، مجانًا، موضحًا أن الأولوية فقط لأشخاص بعينهم داخل النادي.

وقال شعلة خلال تصريحات عبر برنامج "البلدوز" على قناة "الشمس": "الزمالك استغنى عني مع حسين فيصل من القلعة البيضاء، قطاع ناشئين الزمالك صُرِف عليه ملايين وفى النهاية تم الاستغناء عن خدماتنا مجانًا".

وأضاف: "الزمالك ألقى جواهر من الألماظ على الأرض ولم يحافظ علينا".

وتابع: "شيكابالا أوصى بعدم نزولي لقطاع الناشئين مرة أخرى بعدما كان تم تصعيدي للفريق الأول، إلا إن أمير عبد العزيز حينما تولى مساعدة كارتيرون فى الجهاز الفنى اهتم بفريق مواليد 2001 وقام بتصعيدهم، نظرًا لأنه كان مدربهم قبل الانضمام للجهاز الفني الأول، ولم يهتم بمواليد 99 و2000".

وأتم: "مسؤولوا الزمالك لو أرادو أن يصعدوا لاعبًا ويصنعوا منه نجمًا لفعلوا ذلك، وأنا لو والدي فاروق جعفر مثلًا كنت استمريت فى الزمالك ولم يتم الاستغناء عن خدماتي".

مصطفى شعلة ناشئين الزمالك مواليد 2000 حسين فيصل شيكابالا امير عبد العزيز

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