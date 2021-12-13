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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهم الجوزاء.. أبراج لن تدعمك في حياتك ابتعد عنها فورا

صدى البلد

من المهم أن يهتم الشركاء في العلاقة، ويدعمون بعضهم البعض من خلال الارتفاعات والانخفاضات، وتقلبات الحياة، عندما تكون في علاقة ، يكون الدعم مهمًا للغاية، خاصة عند مواجهة مواقف صعبة مثل أزمة صحية أو نكسة مالية.

يقول ميثون تشاكرابورتي خبير الأبراج إن هناك بعض علامات الأبراج المنفصلة عن الآخرين وتمتنع عن الانفتاح على الناس ولن تدعمك في حياتك

"إذا كنت على علاقة بإحدى هذه العلامات الأربع  لكنك لا تزال غير واضح بشأن مشاعرك - فاحذر! 

سيؤدي افتقارك إلى الوضوح إلى إخراج علامات البروج هذه من حياتك يجب أن تكون واضحًا بشأن مشاعرك بهذه العلامات وتجعلها تدرك أن كونك محصنًا لن يؤدي إلا إلى تدمير جمال العلاقة.

 إذا كان بإمكانك القيام بذلك، فيمكن أن يتحولوا إلى شركاء داعمين ، وإلا فإن هذه العلامات ستكون الأقل دعمًا في العلاقة ، "كما يقول.

 

برج الحمل

الأهم عنده نفسه مما يجعل هذه العلامة أكثر تمركزًا حول الذات هذا لا يعني أن برج الحمل لا يمكن أن يكون في علاقة حب أو أنهم لا يحتاجون إلى شريك. 

في حين أن برج الحمل يمكن أن يكون مخلصًا ، إلا أنه مشغول دائمًا بأنفسهم مما قد يؤدي إلى عدم الحساسية.

 في حالة قيام شريكك في الحمل بذلك ، ناقش معه على الفور كيف يضر هذا الموقف بك وبعلاقتك.

 

الجدي

يشتهر الجدي بكونه منفصلاً عن مشاعره إنها واحدة من أكثر علامات الأبراج ذكاءً.

 إنهم ينظرون إلى المواقف من منظور الإحساس والمنطق ويمكن لهذه الجودة أن تمكنهم من تحقيق أهدافهم ، على الرغم من أنها قد تمنعهم من أن يكونوا شركاء داعمين حقًا. في حين أن توصيل المشاعر قد لا يأتي بشكل طبيعي إلى برج الجدي ، إلا أنهم بحاجة إلى إنشاء قناة للتواصل المفتوح مع شركائهم. 

هذا ضروري لمنع الانفجارات العاطفية لأن الجدي يميل إلى كبح جماح المشاعر حتى تصبح غير قابلة للإدارة.

الجوزاء

من المعروف أن لدى الجوزاء شخصيات مزدوجة مما يؤدي إلى تشتيت انتباههم بسهولة. في حين أن الجوزاء لديه نوايا حسنة ، فإن الأدرينالين في وجود الخيارات يمكن أن يصرف انتباهه ويغير اتجاهه باستمرار. 

هذا لا يعني أنهم يعتزمون إيذاءك أو إهمالك. الحق يقال ، الجوزاء ، في معظم الأحيان ، يعني تلبية متطلباتك العاطفية. إذا كنت بحاجة إلى دعم من برج الجوزاء ، فقم بإحضاره عندما يتم فصلكما عن أي شخص آخر دون أي إلهاء.

الدلو

قد يكون من الصعب فهم برج الدلو بسبب ميله إلى البقاء بعيدًا عن الناس. قد يكون الأمر مزعجًا للشركاء لمعرفة ما يفكرون فيه أو يشعرون به. 

عندما يعبر برج الدلو عن مشاعره ، فمن المحتمل أن يكون مثاليًا أو لديه أفكار غريبة الأطوار.

 إذا كنت تواعد برج الدلو ، فخذ زمام المبادرة وشارك العواطف علانية كن مثالاً يحتذى به وأظهر أهمية الانفتاح في العلاقة.

الأبراج الحمل برج

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