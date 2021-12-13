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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد جاد: منتدى شباب العالم فرصة عظيمة وهمزة وصل بين الشباب والقادة

محمد جاد
محمد جاد

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج صباح البلد، ، إن منتدى شباب العالم يتحلى بعدد من المميزات منها، التركيز على قضايا وملفات فى غاية الأهمية ويطرح فيها رؤى شباب العالم من الدول المختلفة.

وأضاف  الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمة برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه من ضمن فعاليات المنتدى للنسخة الرابعة إطلاق مسرح منتدى شباب العالم بالتعاون مع كافة المنسقين تحت شعار الفنون والثقافة والتنمية حق من حقوق الإنسان.

وأشار الإعلامى محمد جاد، إلى أنه فرصة عظيمة حتى يشترك الشباب بأفكاره ويكون همزة وصل مع القيادات والدول المختلفة، كما أنه فرصة لكل موهوب لإثبات نفسه فى المنتدى. 


وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عن تفاصيل الفعاليات التي تتضمنها النسخة الرابعة خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك باستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات، ويضم المنتدى ضمن أجندته لهذا العام عدد من الفاعليات.

واحدة من فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وتتميز "منطقة ريادة الأعمال Startup Vein" بأنها ساحة لرواد الأعمال تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين في المنتدى.


وتركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كوفيد 19 والقدرة على تحويل هذا التحدي لفرص استثمارية ناجحة.

 


‏WYF Labs فرصة لرواد الأعمال الشباب


تأسس WYF Labs من خلال توصية في منتدى شباب العالم ٢٠١٨، وهي تهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال. تقدم WYF Labs فرصًا لرواد الأعمال الشباب للتواصل مع الشباب والتعرف على المستثمرين والحاضنات وغير ذلك الكثير، من خلال عدد من ورش العمل والحوارات والتوجيه، وفر WYF Labs فرصة لرواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم.



مسرح شباب العالم: الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان

ينطلق مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، ملتزماً بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الفعاليات، ويشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.


ويعد مسرح شباب العالم موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم. تم إنشاؤه من قبل الشباب للشباب كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير.

محمد جاد منتدى شباب العالم حقوق الإنسان التحديات والنجاحات مشاركة الخبرات فعاليات المنتدى الفنون والثقافة

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