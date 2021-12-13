شطة عن مواجهة مصر وتونس: لقاء صعب وتنفيذ تعليمات كيروش شرط الفوز

سلط عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادى الأهلى الضوء على مباراة منتخب مصر الوطنى ونظيره منتخب تونس فى نصف نهائى كأس العرب.

وتخطى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدف فى ربع نهائي كأس العرب.

فيما تغلب منتخب نسور قرطاج على نظيره منتخب عمان بهدفين مقابل هدف فى ربع نهائي كأس العرب.

قال شطة عبر تصريحات خاصة لصدى البلد: مصر وتونس منتخبين فى نفس المستوى والأداء الفني والبدني والتكتيكي والمباراة صعبة للغاية على الفريقين.

أضاف شطة: منافسات نصف نهائي كأس العرب لا تحتمل أي أخطاء من جانب منتخب مصر الوطنى.

استطرد شطة: التركيز هام فى مباراة تونس وعلى كيروش تجهيز لاعبيه نفسيا وبدنيا من أجل خوض اللقاء لضمان التأهل إلى المباراة النهائية لكأس العرب.

أشار إلى أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش يمتلك عناصر مميزة فى كافة الخطوط ولديه دكة قادرة على قلب الطاولة على منافسه.

وقال أيضا: يتعين على لاعبي منتخب مصر الوطنى تنفيذ تعليمات كيروش وعدم ترك المساحات أمام نسور قرطاج واللعب بتوازن دفاعي.

شدد شطة على أن منتخب مصر قدم مردودا جيدا خلال المباريات الأخيرة فى بطولة كأس العرب.

لفت شطة إلى أن منتخب مصر قادر على تخطي عقبة نسور قرطاج شريطة التركيز والتوازن داخل المستطيل الأخضر دفاعيا وهجوميا وعدم الاندفاع والتسرع فى الهجمات.