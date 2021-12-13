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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة كورونا تكشف تفاصيل بروتوكول العلاج الجديد ومدى تأثره بالتحورات .. فيديو

كورونا
كورونا

قالت الدكتورة نهي عاصم عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن بروتوكول علاج كورونا لا يتأثر بالمتحورات الخاصة بالفيروس لأن المتحورات لها جزء مناعي أكثر ولم يتم رصد أى فروق في علاج البرتوكول للمتحورات  .

وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن بروتوكول  علاج فيروس كورونا تم تحديثة وتم نشر التحديث الأسبوع الماضي وأهم ما تم اضافته هو بعض العلاجات التي تعمل على الجزء المناعي في الجسم الخاص بالحالات الخطيرة أو المتواجدة في الرعاية .

وأوضحت نهى عاصم ، إن البروتوكول الجديد حدد استخدام العلاج المناعي بالأجسام المضادة لبعض الحالات ، مؤكدة أن هذا العلاج حقق نجاحات كبيرة لأن الأجسام المضادة تكون جاهزة ولن يتم تكوينها في جسم المريض من البداية .

وتابعت أن الدولة توسعت في البروتكول الجديد في علاج بعض الحالات بالأجسام المضادة وليس لدي اى خلفية عن اصابة اشخاص بمتحور أوميكرون وهم ملقحين بالفعل 

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