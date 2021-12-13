وزير الرياضة يبحث مع اتحاد المصارعة خطة إعداد اللاعبين للبطولات الدولية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار؛ لمناقشة خطة الاتحاد المتعلقة بإعداد أبطال مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة.

استعرض اللقاء خطة ورؤية مجلس ادارة اتحاد المصارعة، فيما يتعلق بإدارة الاتحاد والمعسكرات التدريبية المخطط تنفيذها لإعداد اللاعبين، وتجهيزهم لمختلف البطولات الدولية المقبلة والمؤهلة منها لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده علي دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد المصارعة، لإضافة مزيد من الانجازات في سجل الرياضة المصرية، إضافة إلي التعاون مع اتحاد المصارعة في توسيع قاعدة الممارسين للعبة، والكشف عن الموهوبين على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الرياضة علي متابعة خطط الاتحادات الرياضية بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية، من أجل توفير المناخ المناسب للاعبي المنتخبات القومية للتركيز في تدريباتهم، وتحقيق الفوز بألقاب مختلف البطولات التي يخوضونها.