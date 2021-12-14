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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استغاثتهم.. تدخل الدولة لحل مشكلة المواطنين المنصوب عليهم من إحدى شركات العقارات

المتضررين من النصب
المتضررين من النصب

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل معاناة بعض المتضررين من النصب عليهم من جمعية تيباروز للإسكان التعاوني الكائنة بشارع النزهة بعمارات الدفاع الجوي، موضحة أن الذين ظهروا في الفيديو لهم الحق فيما اشتكوا منه.


وأضافت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجمعية طرحت مناقصة لبناء عدد ٦١ عمارة و١٢٠ فيلا ومول تجاري بالمشاركة في الحصة العينية ( الحصول على وحدات مقابل تنفيذ المشروع.


وأردفت أنه تم ارساء المناقصة على مطور عقاري يدعى احمد محمد سيد احمد وشهرته أحمد سليم صاحب شركة سي سي كابيتال، وعمل حملة اعلانية وببيع وحدات بلغ الإجمالي ٧٩ شقة بإجمالي مبالغ ١١ مليون جنيه.


وواصلت : أنه بتاريخ ٢٥/ ١١ / ٢٠٢١ قدم خطاب ضمان للجمعية يفيد بسداد ٥٪ من قيمة المناقصة حيث تبين ان الخطاب المقدم مزور.


وأشارت إلى أن رئيس الجمعية حرر محضر بقسم اول مدينة نصر بتاريخ ٨-١٢-٢٠٢١ يتهم المطور العقاري بالتزوير والنصب.

الدولة تدخلت لعل مشكلة هؤلاء المواطنين بعد استغاثتهم


واستطردت أنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٣٥٧جنح أول مدينة نصر وتم إلغاء إسناد المناقصة له بعد إخطار الاتحاد التعاوني للبناء المركزي، والمذكور محبوس حاليا قسم أول الشيخ زايد ومطلوب التنفيذ عليه في عدد ٢٥ حكم تحرر عدد من محاضر النصب ضده .


واختتمت أن الدولة تدخلت لعل مشكلة هؤلاء المواطنين بعد استغاثتهم.
 

عزة مصطفي شركات العقارات المتضررين النصب شارع النزهة عمارات الدفاع الجوي

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