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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريب صباحي قوي لـ بيراميدز في معسكر الإمارات

مران بيراميدز
مران بيراميدز

 

خضع فريق نادي بيراميدز لتدريب قوي صباح اليوم على هامش معسكره المقام حاليا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة من مباريات الدوري الممتاز.

 

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم بملعب شرطة دبي، وجاء التدريب قويا واشتمل على العديد من الوحدات البدنية والفنية والخططية للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة الهامة، واستكمال أهداف المعسكر، واستعدادا لمباراة الغد الودية التي تجمع بيراميدز بنظيره نادي الإمارات الإماراتي بمدينة رأس الخيمة في الخامسة من مساء الأربعاء.

 

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه الثاني مساء اليوم في الرابعة على نفس الملعب ليكون آخر مران قبل المباراة الودية الثانية، بعدما خاض أولى المباريات السبت الماضي أمام نادي العين بمدينة العين.

 

ومن المنتظر أن تنهي بعثة بيراميدز معسكرها في دبي يوم الجمعة وتعود إلى القاهرة، تحضيرا لمواجهات طلائع الجيش وانبي والأهلي في الدوري والمحدد لهم أيام ٢١ و٢٥ و٣٠ من شهر ديسمبر الجاري.

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بيراميدز الامارات الدوري الممتاز نادي بيراميدز بعثة بيراميدز

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