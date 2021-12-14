متحدث الصحة: 762 موافقة لحالات زراعة كلى وكبد للأشد احتياجا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ملف زراعة الأعضاء هو من ضمن الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما شديدا لما له من تأثير على صحة المواطنين.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان ناقش ملفين مهمين، الأول: كان جزءا منه أداء مراكز زراعة الأعضاء على مستوي الجمهورية، وهي 46 مركزا مرخصا له في زراعة الأعضاء، منها 11 تبع وزارة الصحة والسكان.

وتابع أنه بدءا من يناير عام 2021 وحتي ما قبل اجتماع اللجنة كان هناك 762 موافقة لحالات احتياجات الزراعة، ما بين زراعة كلى وزراعة كبد، لافتا إلى أن الملف الثاني كان ملفا خاصا بنقل الأعضاء من المتوفي إلى الحي، حيث أن القانون المصرى يتيح هذا.