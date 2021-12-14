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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

الأرصاد الجوية :
الأرصاد الجوية : أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واحتمالية سقو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء ،كماحذرت  من تدني للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

 

وتابعت الهيئة، في بيان لها عن حالة الطقس ، أنه سوف يؤثر  على البلاد غطاء سحابي كبير على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفرقة على المناطق المهيأة لذلك"، وأن هناك فرص كبيرة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ) وأمطار خفيفة لمتوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ( 30% تقريبا). . لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 


 

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

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