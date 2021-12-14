مياه أسيوط: تفعل خدمة الاستعلام عن الفواتير وإبلاغ القراءات على الخط الساخن 125

أعلن اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن استحداث خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه من خلال التواصل علي رقم 125 وذلك من خلال رقم الاشتراك والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به فتظهر قيمة الفاتورة التي يمكن سدادها عبر منافذ فوري أو من خلال تطبيق برنامج «MyFawry»، والذى يمكن تحميله من خلال «Google Play» أو «App store» على الهاتف المحمول.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن تلك الخدمة تسمح للعميل بالاستعلام عن بيانات الفاتورة ويتيح له إمكانيه إدخال القراءة الموجودة في العداد لتلافي أخطاء التحصيل وتراكم القراءات، يأتي هذا في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالتوسع في ميكنة كافة الخدمات نحو التحول الرقمي ورقمنة الأداء الذي ينسجم مع الرؤية التنموية لمصر المستقبل.

وأكد رئيس مياه أسيوط، أن جميع جهود العاملين بالشركة تتكاتف من أجل بناء الثقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو ميكنة الخدمات.