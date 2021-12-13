رئيس مياه أسيوط يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال المياه والصرف بالقرية النموذجية الزرابي

تفقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد، وعدد من مهندسي الشركة أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي بقرية الزرابي بمنطقة المعهد الديني والجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصرى والتى تستهدف ٧ مراكز على مستوى محافظة أسيوط، هي (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 830 متر خطوط صرف صحي من بين أعمال المد والتدعيم المستهدفة، بقرية الزرابى مركز أبوتيج، لتحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية.

كما تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الزرابي، وصرف صحي أبو خرص بخط طرد قطر 500 بطول 2.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي الأقادمة والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتعمل بنظام برك الأكسدة الطبيعيه وتبلغ طاقة المحطه التصميمية ١٦٥٠٠ م٣/يوم.

وأكد رئيس مياه أسيوط، أن المبادرة الرئاسية تحقق أهداف التنمية المستدامة، لبناء وتطوير القرى المصرية لتلحق بركب الحضارة والتقدم.