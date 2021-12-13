عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه أسيوط يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال المياه والصرف بالقرية النموذجية الزرابي

صدى البلد

تفقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد، وعدد من مهندسي الشركة أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي بقرية الزرابي بمنطقة المعهد الديني والجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصرى والتى تستهدف ٧ مراكز على مستوى محافظة أسيوط، هي (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).

وأشار إلى أنه تم تنفيذ  830 متر خطوط صرف صحي من بين أعمال المد والتدعيم المستهدفة، بقرية الزرابى مركز أبوتيج، لتحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية.

كما تفقد محطة معالجة الصرف الصحي  بقرية الزرابي، وصرف صحي أبو خرص بخط طرد قطر 500 بطول 2.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي الأقادمة والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتعمل بنظام برك الأكسدة الطبيعيه وتبلغ طاقة المحطه التصميمية ١٦٥٠٠ م٣/يوم.

وأكد رئيس مياه أسيوط، أن المبادرة الرئاسية تحقق أهداف التنمية المستدامة، لبناء وتطوير القرى المصرية لتلحق بركب الحضارة والتقدم.

ترشيحاتنا

صندوق مكافحة الإدمان : احتفلنا أمس بتخريج دفعة جديدة من المتعافين |فيديو

هل يجوز إخراج الزكاة في توصيل المياه للقرى؟.. الإفتاء توضح

أنت ماشي مع أختي .. شاب ينتقم لشرفه بـ مأساوية في الجيزة

التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها وتواجدها بالشارع لإنقاذ المواطنين بلا مأوى.. صور

بسبب عاصفة شديدة.. إصابة عشرات المواطنين بدار مسنين

نفس شكل الـbulldog .. تسريب صور أولية لميني كوبر 2023 بدون غطاء تمويهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

كيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات .. وهل تسقط بالتوبة؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

وزير النقل: خطة لتطوير منطقة الجيزة وربطها و6 أكتوبر بوسط البلد| شاهد

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

فيديو

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ