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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تعقد 3 اجتماعات لاستئناف مناقشة الحساب الختامي

خطة النواب
خطة النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، 3 اجتماعات، اليوم الأربعاء، وذلك لاستئناف مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2020\2021.

وتأتي اجتماعات اللجنة بالترتيب كالآتي:

1-  مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2020/2021.

2- مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2020/2021. 

3-  مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 2020/2021.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأخير، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

حساب مجلس النواب مجلس الوزراء الحكومة القيمة المضافة قناة السويس

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