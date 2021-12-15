افتتاح الدورة 18 من" أوتوميكانيكا دبي" بمشاركة 47 دولة

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات والمفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة رسميا فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض " أوتوميكانيكا دبي" المعرض التجاري الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع خدمات ما بعد البيع والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي لغاية يوم الخميس في 16 ديسمبر الجاري.

وتُسلط دورة هذا العام من المعرض الذي تُنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط الضوء على التحوّلات السريعة المدفوعة بالتحول الرقمي التي يشهدها القطاع حيث يستضيف المعرض 562 جهة عارضة من 47 دولة ضمن 12 جناحا وطنياً تُظهر جميعها مدى التطوّر الذي حققه القطاع في عملية التحوّل الرقمي التي يشهدها ما يُشير إلى مزيد من التغييرات في المستقبل.

وقال محمود غازي بيليكوزن مدير عام معرض أوتوميكانيكا دبي إن التطورات التكنولوجية تؤثر في جميع شرائح القطاع وهو ما يتضح من خلال مُختلف المجالات الستة التي يتناولها المعرض وتدفع هذه التحولات المتسارعة نحو تحقيق نقلة نوعية للقطاع على المستوى الإقليمي والذي يشهد تطورا سريعا من حيث تقديم الخدمات وابتكار المنتجات والمعايير المهنية ما يعني أن القطاع وصل إلى مرحلة النُضج".

وأضاف ان مستويات التسجيل المسبق لحضور الفعالية شهدت زيادة بنسبة 40% من أعضاء الإدارات العليا و18% من أخصائيي المشتريات مقارنةً بعام 2019 ما يعد مؤشرا جديدا على زيادة النشاط التجاري والرغبة بالبحث عن شركاء جدد كما شهدنا تسجيل زوّارٍ من 143 دولة ولهذا نتوقع أن نشهد نشاطاً كبيراً على أرض المعرض خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

يضم "أوتوميكانيكا دبي" الذي يقام ضمن ثماني صالات في مركز دبي التجاري العالمي ستة أقسام وتشمل قطع الغيار والمكوّنات والإلكترونيات والنظم الإلكترونية والإكسسوارات وأدوات التعديل حسب الطلب والإطارات والبطاريات والصيانة والتصليح وغسيل السيارات والتجديد ويشهد المعرض للمرة الأولى حفل توزيع جوائز شامل لتكريم التميز في جميع مجالات القطاع على المستوى الإقليمي بما فيها المنتجات والخدمات والموظفين والتدريب كما يُقيم تحدي الأدوات والمهارات والذي يشتمل على فعالية مباشرة مليئة بالتشويق يستعرض فيها الأخصائيون مهاراتهم في تبديل الإطارات وتركيب العجلات والحلول الذكية لإزالة خدوش هياكل المركبات.

و أكدت شركة ويمزِر إندستريز الرومانية التي تشارك في المعرض للمرة الأولى على حجم التحول الكبير الذي يشهده القطاع حيث أشارت إلى أن القطاع يدرك حاليا ضرورة المساهمة في المساعي العالمية للوصول إلى عالم أكثر استدامة حيث بدأت بتقديم منتجات متخصصة قياسية أصلية مصنوعة من السيراميك وخالية من الكربون.

وأشار أمين أوز زمان المدير الإداري للشركة إلى أنّ مجالات التصنيع المُضاف وإعادة التصنيع والتجارة الإلكترونية والقطارات الهجينة/الكهربائية وحلول التنقل ستكون العوامل الجديدة المُحركة للقطاع.

و لفت إلى ان قطاع خدمات ما بعد البيع يمر بمرحلة من التحول الجذري مع التركيز بصورة رئيسية على اعتماد الحلول الكهربائية والرقمية وتعيد هذه التغييرات صياغة أفكار العملاء ومصنعي السيارات وجميع الأطراف المعنية بالقطاع فيما يتعلق بالسيارات وقيادتها وكيفية إدارة الأعمال في قطاع خدمات ما بعد البيع والقيمة الناتجة عن ذلك.. ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق خدمات ما بعد البيع إلى 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 بحسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة جلوبال ماركِت إنسايتس كما لا يخفى على أحد أنّ قطاع السيارات العالمي يمر بمرحلة من التوسع الديناميكي.

وتواجه الأطراف الفاعلة في القطاع تحديات كبيرة بسبب المنافسة الكبيرة في القطاع لا سيما في ضوء ما يتوقعه المحللون الخبراء حول نمو عائدات قطاع غيار السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب عند 5.8% ليصل إلى 6.84 مليار دولار أمريكي في عام 2025 وتضع أكاديمية أوتوميكانيكا دبي الخطوط العريضة لتحقيق النجاح حيث يجتمع الخبراء للبحث في الآفاق المستقبلية للقطاع في المنطقة ودراسة أثر طرح السيارات الكهربائية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والاتجاهات الرقمية وتنويع القطاع ونتائج الثورة الصناعية الرابعة.