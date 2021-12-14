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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا| إصابة حسن المستكاوي بـ كورونا.. الجمهور يحتشد حول محمد رجب.. وظهور جديد لشيرين بعد حلق شعرها

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

 

الحمد لله على حب الناس.. شاهد| الجمهور يحتشد حول محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، فيديو مع جمهورة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر جمهور محمد رجب ، وهو يحتشد حوله ، وعلق علي الفيديو قائلا  : الحمد لله على حب الناس.

 

بالحجاب .. دينا تروج لمسلسل "نقل عام" بصور من الكواليس

نشرت الفنانة دينا صورة جديدة  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت دينا بالحجاب من كواليس تصوير مسلسل نقل عام، مما نال إعجاب متابعيها.

 

العزل مرض.. إصابة حسن المستكاوي بفيروس كورونا

أعلن الناقد الرياضي حسن المستكاوي إصابته بفيروس كورونا .


وغرد المستكاوي من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الحمد لله أنا في العزل . والمرض عزل . والعزل مرض . لكن دعواتكم ودعمكم وعطفكم ومحبتكم نعمة من عند الله .

 

أيمن بهجت قمر يوضح حقيقة ابتعاده عن هذا اللون الغنائي

أوضح المؤلف أيمن بهجت قمر عن سبب ابتعاده عن أغاني الـslow في الفترة الأخيرة واتجاه إلي أغاني الإفيهات وهيتات.

وغرد أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الشخصي تويتر :" دلوقتي طالع عليا سمعه إني بكتب أغاني افيهات وهيتات وبس ويمكن عشان في الفترة الأخيرة معظم المطربين بينزلوا سينجلات ففرصة الأغاني الslow صعبه ".

 

بـ الآيس كاب.. شاهد.. أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا،  صور للفنانة شيرين عبدالوهاب في احدث ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها وحلاقة شعرها بالكامل.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور وهي ترتدي ملابس البيت وايس كاب علي رأسها.

اعمال الفنان محمد رجب حسن المستكاوي دينا مسلسل نقل عام شيرين اخبار ايمن بهجت قمر اطلالات النجوم على السوشيال

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